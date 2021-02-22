Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Буффон может продлить контракт с «Ювентусом», чтобы стать самым возрастным игроком серии А

03:08
Теги:

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы работают над продлением контракта с 43-летним итальянцем до 2022 года. Буффон в 44 года хочет стать самым возрастным игроком серии А, побив рекорд Марко Баллоты.

В текущем сезоне Буффон провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир