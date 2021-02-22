Буффон может продлить контракт с «Ювентусом», чтобы стать самым возрастным игроком серии А

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон готов продлить контракт с командой, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, туринцы работают над продлением контракта с 43-летним итальянцем до 2022 года. Буффон в 44 года хочет стать самым возрастным игроком серии А, побив рекорд Марко Баллоты.

В текущем сезоне Буффон провел 9 матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей.