Лаутаро Мартинес заявил, что продлит контракт с «Интером» и рассказал о переговорах с «Барселоной»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не покинет команду и рассказал о переговорах с «Барселоной».

«У меня были переговоры с «Барселоной», это правда. Я сразу честно сказал Конте, что думаю только об «Интере» и переговоры на меня не повлияют. Впрочем, все это в прошлом, я собираюсь подписать новый контракт с «Интером». Не знаю, когда об этом объявят официально. Я вижу себя в команде на долгое время. Мне нравится клуб, город, фанаты», — цитирует Gazzetta dello Sport Мартинеса.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. На счету 23-летнего аргентинца 15 голов и 7 результативных передач в 33 матчах за команду в сезоне-2020/21. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.