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Лаутаро Мартинес заявил, что продлит контракт с «Интером» и рассказал о переговорах с «Барселоной»

13:40
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Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что не покинет команду и рассказал о переговорах с «Барселоной».

«У меня были переговоры с «Барселоной», это правда. Я сразу честно сказал Конте, что думаю только об «Интере» и переговоры на меня не повлияют. Впрочем, все это в прошлом, я собираюсь подписать новый контракт с «Интером». Не знаю, когда об этом объявят официально. Я вижу себя в команде на долгое время. Мне нравится клуб, город, фанаты», — цитирует Gazzetta dello Sport Мартинеса.

Мартинес выступает за «Интер» с лета 2018 года. На счету 23-летнего аргентинца 15 голов и 7 результативных передач в 33 матчах за команду в сезоне-2020/21. Нынешнее соглашение футболиста действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/27-02-2021/intervista-esclusiva-lautaro-martinez-inter-rinnovo-mi-tatuo-scudetto-4001030608667_preview.shtml?reason=unauthenticated&origin=http%3A%2F%2Fwww.gazzetta.it%2FCalcio%2FSerie-A%2FInter%2F27-02-2021%2F

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