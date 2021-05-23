Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Конте может покинуть «Интер» этим летом из-за несогласия с трансферной политикой клуба

15:43

Главный тренер «Интера» Антонио Конте 24 мая проведет встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По данным источника, специалист может покинуть команду, если «Интер» решит продать лидеров в летнее трансферное окно. Конте против ухода из команды Стефана Де Врея, Алессандро Бастони, Милана Шкриньяра и Лаутаро Мартинеса.

Также сообщалось, что «Интер» может быть продан этим летом из-за финансовых проблем. Под руководством Конте клуб впервые за 11 лет стали чемпионами Италии в завершившемся сезоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.50

Ф1 (0)

20%

1.46

X2

15%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.75

1X

21%

1.50

П2

16%

2.70
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

ЧМ-2021: расписание и результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры
Геннадий Орлов: «Понимаю Зарему. Зачем «Спартак» зовет «академика»?»
Верните в НХЛ тафгаев, чтобы спасти звезд! Кучерова сломали подлым ударом — это натуральный бандитизм
7:1! Россия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд