Конте может покинуть «Интер» этим летом из-за несогласия с трансферной политикой клуба
Главный тренер «Интера» Антонио Конте 24 мая проведет встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По данным источника, специалист может покинуть команду, если «Интер» решит продать лидеров в летнее трансферное окно. Конте против ухода из команды Стефана Де Врея, Алессандро Бастони, Милана Шкриньяра и Лаутаро Мартинеса.
Также сообщалось, что «Интер» может быть продан этим летом из-за финансовых проблем. Под руководством Конте клуб впервые за 11 лет стали чемпионами Италии в завершившемся сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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