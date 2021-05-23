Мхитарян уладил конфликт с Моуринью
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян обсудил с экс-тренером «МЮ» Жозе Моуринью все разногласия и уладил конфликт, сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, футболист и тренер провели встречу, на которой обсудили прежние обиды и будущее армянина в «Роме».
Напомним, конфликт между Моуринью и Мхитаряном возник в сезоне-2017/18 в «Манчестер Юнайтед». Из-за ссоры футболист покинул команду и перешел в «Арсенал».
С сезона-2021/22 Моуринью будет главным тренером «Ромы». Контракт футболиста с римлянами рассчитан до лета 2021 года, однако в его соглашении есть пункт об автоматическом продлении после проведения 20 матчей в сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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