Конте: «Интер» вернул себе авторитет как на национальном, так и на международном уровне»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (2:0).

«Чтобы обыграть «Ювентус», который для всех итальянских клубов является ориентиром, мы должны были показать отличную игру. Мы сделали это сегодня вечером. Приятно видеть, что мы были правы в том, что, по нашему мнению, могло навредить «Ювентусу». Ребята идеально следовали плану, и я очень рад за них, потому что эти игры должны дать уверенность в себе, что мы на правильном пути.

Мы увидели, что «Интер» вернул себе авторитет как на национальном, так и на международном уровне, потому что дошел до финала Лиги Европы. Вылет в Лиге чемпионов — открытая рана, которую мы несем с собой, но ребята знают, что могут извлечь уроки из этих шрамов и использовать их, чтобы это не повторилось.

Если сейчас люди думают, что мы фавориты за чемпионство, представьте, что было бы, если бы мы смогли поработать на трансферном рынке в августе. Мы были бы огромными фаворитами!» — цитирует Конте Sky Sport Italia.