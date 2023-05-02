Колыванов заявил, что Кварацхелия никогда не отличался особой реализацией моментов

Бывший игрок «Фоджи», «Болоньи» Игорь Колыванов оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича много моментов транжирит, которые сам же и создает? Не думаю. В конце концов он же не чистый форвард, и голы не являются его прямой обязанностью. Обостряет с фланга, а особой реализацией никогда не отличался. Он уже взрослый мальчик, сам до всего дойдет. Иногда надо сыграть попроще, а не закладывать финты, чтобы посадить защитника на пятую точку. Лучше просто дать голкиперу между ушей», — приводит слова Колыванова «MK.RU».

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Его соглашение с командой рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.