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Колыванов заявил, что Кварацхелия никогда не отличался особой реализацией моментов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Фоджи», «Болоньи» Игорь Колыванов оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича много моментов транжирит, которые сам же и создает? Не думаю. В конце концов он же не чистый форвард, и голы не являются его прямой обязанностью. Обостряет с фланга, а особой реализацией никогда не отличался. Он уже взрослый мальчик, сам до всего дойдет. Иногда надо сыграть попроще, а не закладывать финты, чтобы посадить защитника на пятую точку. Лучше просто дать голкиперу между ушей», — приводит слова Колыванова «MK.RU».

Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Его соглашение с командой рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.

 

 

Игорь Колыванов
Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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Сампдория – Торино
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Лацио – Сассуоло
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Виктор Осимхен

Наполи

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 23 1 0
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