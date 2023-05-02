Колыванов заявил, что Кварацхелия никогда не отличался особой реализацией моментов
Бывший игрок «Фоджи», «Болоньи» Игорь Колыванов оценил игру нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Хвича много моментов транжирит, которые сам же и создает? Не думаю. В конце концов он же не чистый форвард, и голы не являются его прямой обязанностью. Обостряет с фланга, а особой реализацией никогда не отличался. Он уже взрослый мальчик, сам до всего дойдет. Иногда надо сыграть попроще, а не закладывать финты, чтобы посадить защитника на пятую точку. Лучше просто дать голкиперу между ушей», — приводит слова Колыванова «MK.RU».
Кварацхелия выступает за «Наполи» 2022 года. Его соглашение с командой рассчитано до 2027 года.
В нынешнем сезоне грузин сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|32
|25
|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
3
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|
4
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
5
|Милан
|32
|16
|9
|7
|52-38
|57
|
6
|Интер
|32
|18
|3
|11
|54-35
|57
|
7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|
8
|Болонья
|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
9
|Фиорентина
|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|
10
|Монца
|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|- : -
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|- : -
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|- : -
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|- : -
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|- : -
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|23
|1
|0