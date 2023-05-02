«Астон Вилла» уверена в подписании Абрахама из «Ромы», несмотря на интерес других клубов

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает 90min.

По информации источника, бирмингемцы уверены, что сумеют договориться о трансфере англичанина, несмотря на интерес к нему со стороны многих топ-клубов.

25-летний форвард уже выступал за «Астон Виллу» на правах аренды в сезоне-2018/19. Тогда он провел 40 матчей за клуб, забил 26 мячей и отдал 3 голевые передачи.