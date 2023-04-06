Колыванов: «Если Миранчук будет дальше проявлять себя, то наверняка к нему появится интерес у других клубов серии А»

Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Это должен договариваться агент, у него действующий контракт с «Аталантой», при этом он очень хорошо выступает за «Торино» и наверняка хочет остаться в Турине, потому что его устраивает нынешняя ситуация, когда есть гарантированное место в составе и возможность проявить себя. В Бергамо к такому не готовы, и там придется вновь бороться за место в составе, и никто не знает, будет ли ему доверять Гасперини. Ему сейчас 26 лет — это самый хороший возраст для футболиста, он хочет играть, а не ждать своего часа на скамейке. Безусловно, клуб имеет право получить за него деньги, пусть и такую сумму. Есть еще и другой вариант: если он будет дальше показывать свой хороший уровень и проявлять себя, то наверняка появится интерес у других клубов серии А», — приводит RT слова Колыванова.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.