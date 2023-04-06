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Колыванов: «Если Миранчук будет дальше проявлять себя, то наверняка к нему появится интерес у других клубов серии А»

Алина Савинова
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Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов высказался о положении российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Это должен договариваться агент, у него действующий контракт с «Аталантой», при этом он очень хорошо выступает за «Торино» и наверняка хочет остаться в Турине, потому что его устраивает нынешняя ситуация, когда есть гарантированное место в составе и возможность проявить себя. В Бергамо к такому не готовы, и там придется вновь бороться за место в составе, и никто не знает, будет ли ему доверять Гасперини. Ему сейчас 26 лет — это самый хороший возраст для футболиста, он хочет играть, а не ждать своего часа на скамейке. Безусловно, клуб имеет право получить за него деньги, пусть и такую сумму. Есть еще и другой вариант: если он будет дальше показывать свой хороший уровень и проявлять себя, то наверняка появится интерес у других клубов серии А», — приводит RT слова Колыванова.

Ранее сообщалось о том, что «Торино» не планирует выкупать Миранчука у «Аталанты» за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний российский футболист провел 23 матча за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1132966-kolyvanov-miranchuk-torino
Алексей Миранчук
Игорь Колыванов
Футбол
ФК Торино
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 28 23 2 3 64-20 71
2
 Лацио 28 16 7 5 44-19 55
3
 Милан 28 15 6 7 48-36 51
4
 Рома 28 15 5 8 38-26 50
5
 Интер 28 16 2 10 47-32 50
6
 Аталанта 28 14 6 8 47-32 48
7
 Ювентус 28 18 5 5 46-22 44
8
 Болонья 28 11 7 10 36-36 40
9
 Фиорентина 28 11 7 10 33-31 40
10
 Торино 28 10 8 10 30-34 38
11
 Удинезе 28 9 11 8 37-34 38
12
 Сассуоло 28 10 7 11 36-41 37
13
 Монца 28 9 7 12 32-39 34
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 Эмполи 28 7 10 11 25-36 31
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 Салернитана 28 6 10 12 32-48 28
16
 Лечче 28 6 9 13 24-33 27
17
 Специя 28 5 10 13 24-44 25
18
 Верона 28 4 7 17 22-42 19
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 Сампдория 28 3 6 19 16-47 15
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 Кремонезе 28 1 10 17 23-52 13
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Лечче – Наполи
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Милан – Эмполи
 - : -
8.04 13:30
Удинезе – Монца
 - : -
8.04 15:30
Фиорентина – Специя
 - : -
8.04 17:30
Аталанта – Болонья
 - : -
8.04 17:30
Сампдория – Кремонезе
 - : -
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Торино – Рома
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