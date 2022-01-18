Коларов может завершить карьеру и войти в тренерский штаб «Интера»

Защитник «Интера» Александр Коларов может завершить карьеру, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 36-летний серб рассматривает вариант завершения игровой карьеры, чтобы войти в тренерский штаб миланского клуба. При этом Коларов может завершить карьеру до окончания сезона.

В текущем сезоне Коларов провел 4 матча за «Интер». Серб выступает за миланский клуб с лета 2020 года.