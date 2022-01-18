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Сегодня, 01:36

Лаббадиа во вторник станет главным тренером «Дженоа»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший главный тренер «Вольфсбурга» Бруно Лаббадиа продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, немецкий специалист возглавит «Дженоа» после того, как клуб 15 января уволил Андрея Шевченко.

Лаббадиа находится без работы с января 2021-го, когда ушел из «Герты». До этого он работал с «Вольфсбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и другими немецкими командами.

«Дженоа» занимает 19-е место в серии А. В последнем матче серии А генуэзцы проиграли «Фиорентине» со счетом 0:6.

ФК Дженоа
Бруно Лаббадиа
серия А
0
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1
 Интер 21 15 5 1 51-16 50
2
 Милан 22 15 3 4 47-25 48
3
 Наполи 22 14 4 4 39-15 46
4
 Аталанта 21 12 6 3 44-26 42
5
 Ювентус 22 12 5 5 34-21 41
6
 Фиорентина 21 11 2 8 40-29 35
7
 Рома 22 11 2 9 36-28 35
8
 Лацио 22 10 5 7 46-39 35
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Верона 22 8 6 8 41-37 30
11
 Эмполи 22 8 5 9 35-43 29
12
 Сассуоло 22 7 7 8 38-37 28
13
 Болонья 21 8 3 10 28-35 27
14
 Специя 22 6 4 12 23-42 22
15
 Удинезе 20 4 8 8 28-36 20
16
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
17
 Венеция 21 4 6 11 19-38 18
18
 Кальяри 22 3 7 12 21-43 16
19
 Дженоа 22 1 9 12 20-45 12
20
 Салернитана 20 3 2 15 13-46 11
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38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 0 : 3
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 2 : 0
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 2 : 4
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 1 : 1
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 1 : 0
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 0 : 0
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 0 : 2
17.01 20:30
Милан – Специя
 1 : 2
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 6 : 0
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 17
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 17
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 19 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 19 1 9
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 14 1 7
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