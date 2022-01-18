Лаббадиа во вторник станет главным тренером «Дженоа»

Бывший главный тренер «Вольфсбурга» Бруно Лаббадиа продолжит карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, немецкий специалист возглавит «Дженоа» после того, как клуб 15 января уволил Андрея Шевченко.

Лаббадиа находится без работы с января 2021-го, когда ушел из «Герты». До этого он работал с «Вольфсбургом», «Штутгартом», «Гамбургом» и другими немецкими командами.

«Дженоа» занимает 19-е место в серии А. В последнем матче серии А генуэзцы проиграли «Фиорентине» со счетом 0:6.