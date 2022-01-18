Диетолог «Наполи» рассказал, что игрокам клуба не запрещено есть пиццу

Диетолог «Наполи» Марко Руфоло рассказал о деталях свое работы в итальянском клубе.

Он подчеркнул, что его главной задачей является наблюдение за тем, чтобы еда была разнообразной, а спортсмен избегал обезвоживания.

«Наша работа важна прежде всего во время выездных матчей, в дороге сложнее контролировать питание. Могу развеять один миф — игрокам в «Наполи» не запрещена пицца. Ее можно есть раз в неделю при условии, что для приготовления используются продукты высшего качества», — цитирует Руфоло Calciomerkato.

«Наполи» после 22 туров серии А расположился на 3-м месте турнирной таблицы, набрав 46 очков.