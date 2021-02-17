Карпин — о Шомуродове: «Какой ему «Ювентус»? Вы его ноги видели?»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал сообщения об интересе «Ювентуса» к форварду «Дженоа» Элдору Шомуродову, который ранее выступал за ростовчан.
«Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, сами и придумали, видимо. Какой ему «Ювентус»? Ты его ноги видел? Забил два гола и отдал две голевые в 15 матчах — топ-статистика. Катастрофа. Я бы его уже давно на лавку посадил», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Nobel.
8 января 2021 года итальянский портал Tuttosport сообщил, что туринский клуб хочет арендовать Шомуродова до конца нынешнего сезона.
25-летний форвард из Узбекистана в текущем розыгрыше серии А провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=Vf9ReXQmpRY&feature=youtu.be
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