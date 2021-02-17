Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал сообщения об интересе «Ювентуса» к форварду «Дженоа» Элдору Шомуродову, который ранее выступал за ростовчан.

«Я слышал какие-то слухи, которые вы, журналисты, сами и придумали, видимо. Какой ему «Ювентус»? Ты его ноги видел? Забил два гола и отдал две голевые в 15 матчах — топ-статистика. Катастрофа. Я бы его уже давно на лавку посадил», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале Nobel.

8 января 2021 года итальянский портал Tuttosport сообщил, что туринский клуб хочет арендовать Шомуродова до конца нынешнего сезона.

25-летний форвард из Узбекистана в текущем розыгрыше серии А провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.