Буффона оштрафовали на 5 тысяч евро за богохульство

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон получил штраф в 5 тысяч евро за богохульное выражение во время матча серии А против «Пармы», сообщает 18 февраля Football Italia. Инцидент произошел 19 декабря 2020 года.

Вратарю грозила дисквалификация на один матч, но дисциплинарный комитет решил ограничиться штрафом. При этом за аналогичное нарушение были ранее дисквалифицированы Брайан Кристанте («Рома») и Мануэль Лаццари («Лацио»).

Ранее 43-летний Джанлуиджи Буффон подозревался в еще одном случае богохульства во время матча 1/2 финала Кубка Италии против «Интера» (2:1). Спортивный судья счел обвинение недоказанным из-за недостаточно четкой аудиозаписи.