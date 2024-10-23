СКА забросил «Куньлуню» восемь шайб, Демидов отдал 4 паса
СКА в гостевом матче FONBET Чемпионат КХЛ разгромил «Куньлунь» — 8:0.
18-летний нападающий Иван Демидов отдал 4 результативные передачи, 34-летний форвард Сергей Плотников сделал хет-трик.
СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.
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Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)
Голы: Плотников — 8 (Демидов, Кузнецов), 5:11 — 0:1. Бардаков — 6 (Алистров, Григоренко), 9:00 — 0:2. Глотов — 8 (Демидов, Выдренков), 16:56 — 0:3. Плотников — 9 (Демидов), 25:30 — 0:4. Никишин — 5 (Кузнецов), 28:15 — 0:5. Зыков — 8 (Грицюк, Никишин), 29:58 — 0:6. Грицюк — 7 (бол., Глотов), 38:27 — 0:7. Плотников — 10 (Демидов), 50:45 — 0:8.
Вратари: Кейзер (Волков, 25:30) — Заврагин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 31 (10+11+10) — 34 (13+9+12).
Судьи: Овчинников, Сергеев.
23 октября. Мытищи. Арена Мытищи.
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|9
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|13
|11
|Амур
|18
|5
|13
|12
|12
|Барыс
|19
|5
|14
|11
|23.10
|15:30
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Сибирь – Барыс
|1 : 3
|23.10
|16:30
|
Авангард – Трактор
|3 : 4
|23.10
|17:00
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Автомобилист – Динамо М
|1 : 2
|23.10
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|7 : 0
|23.10
|19:30
|
Куньлунь РС – СКА
|0 : 8