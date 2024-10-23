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Сегодня, 21:41

СКА забросил «Куньлуню» восемь шайб, Демидов отдал 4 паса

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СКА в гостевом матче FONBET Чемпионат КХЛ разгромил «Куньлунь» — 8:0.

18-летний нападающий Иван Демидов отдал 4 результативные передачи, 34-летний форвард Сергей Плотников сделал хет-трик.

СКА (27 очков) одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в Западной конференции. «Куньлунь» (13) занимает последнее, 11-е место.

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«Куньлунь РС» (Пекин) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:8 (0:3, 0:4, 0:1)

Голы: Плотников — 8 (Демидов, Кузнецов), 5:11 — 0:1. Бардаков — 6 (Алистров, Григоренко), 9:00 — 0:2. Глотов — 8 (Демидов, Выдренков), 16:56 — 0:3. Плотников — 9 (Демидов), 25:30 — 0:4. Никишин — 5 (Кузнецов), 28:15 — 0:5. Зыков — 8 (Грицюк, Никишин), 29:58 — 0:6. Грицюк — 7 (бол., Глотов), 38:27 — 0:7. Плотников — 10 (Демидов), 50:45 — 0:8.

Вратари: Кейзер (Волков, 25:30) — Заврагин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (10+11+10) — 34 (13+9+12).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

23 октября. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
Сергей Плотников
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК СКА
Иван Демидов
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1 Локомотив 19 15 4 32
2 СКА 19 13 6 27
3 Спартак 18 11 7 25
4 Торпедо 18 10 8 23
5 ЦСКА 19 8 11 23
6 Северсталь 18 11 7 22
7 Динамо М 19 10 9 22
8 Динамо Мн 17 9 8 19
9 Витязь 18 9 9 18
10 Сочи 18 7 11 16
11 Куньлунь РС 19 6 13 13
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 19 14 5 30
2 Автомобилист 18 10 8 22
3 Металлург Мг 20 10 10 20
4 Сибирь 18 9 9 19
5 Адмирал 17 8 9 19
6 Нефтехимик 19 7 12 19
7 Ак Барс 15 9 6 18
8 Сал. Юлаев 15 9 6 18
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10 Авангард 18 6 12 13
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Авангард – Трактор
 3 : 4
23.10 17:00
Автомобилист – Динамо М
 1 : 2
23.10 19:30
ЦСКА – Амур
 7 : 0
23.10 19:30
Куньлунь РС – СКА
 0 : 8
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