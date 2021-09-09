Кокорин хотел бы выиграть трофей с «Фиорентиной»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин поделился ожиданиями от выступления за команду.

« Конечно, я хотел бы выиграть трофей с «Фиорентиной», если это возможно. На мой взгляд, в прошлом году «Фиорентина» сыграла хорошо, в некоторых матчах — немного хуже, но я думаю, что итоговая позиция в турнирной таблице не отражает качества команды. Это должно измениться в этом сезоне, мы должны попытаться выйти в Лигу Европы и выиграть Кубок Италии », — приводит слова Кокорина официальный сайт клуба.

В последний раз Кокорин сыграл за «Фиорентину» 22 мая — вышел на замену на 76-й минуте в матче 38-го тура серии А против «Кротоне» (0:0), отметившись лишь несколькими точными передачами.

Всего экс-нападающий «Спартака» с января провел за «Фиорентину» 94 минуты — ноль голевых действий в официальных матчах. На старте сезона-2021/22 Кокорин вообще не сыграл ни минуты, все три игры просидев в запасе.