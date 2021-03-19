Роналду зарабатывает больше всех футболистов серии А. Конте — первый среди тренеров
Стало известно, кто является самым высокооплачиваемым игроком и тренером в чемпионате Италии. L'Equipe составила рейтинг.
Больше всех в серии А среди футболистов получает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его зарплата — 4,53 миллиона евро в месяц (без вычета налога). На втором месте оказался форвард «Ромы» Эдин Джеко (1,07 млн), третьим стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (1,02 млн).
Главный тренер «Интера» Антонио Конте — единственный специалист в серии А, зарабатывающий больше 1 млн евро в месяц. Его оклад — 1,38 млн евро. На втором месте Паулу Фонсека, возглавляющий «Рому» (0,38 млн), третьим стал Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» (0,36 млн).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Article/Salaires-en-europe-des-joueurs-touches-par-la-crise/1233915
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