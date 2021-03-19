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Роналду зарабатывает больше всех футболистов серии А. Конте — первый среди тренеров

16:15
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
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Стало известно, кто является самым высокооплачиваемым игроком и тренером в чемпионате Италии. L'Equipe составила рейтинг.

Больше всех в серии А среди футболистов получает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. Его зарплата — 4,53 миллиона евро в месяц (без вычета налога). На втором месте оказался форвард «Ромы» Эдин Джеко (1,07 млн), третьим стал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт (1,02 млн).

Главный тренер «Интера» Антонио Конте — единственный специалист в серии А, зарабатывающий больше 1 млн евро в месяц. Его оклад — 1,38 млн евро. На втором месте Паулу Фонсека, возглавляющий «Рому» (0,38 млн), третьим стал Джан Пьеро Гасперини из «Аталанты» (0,36 млн).

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Article/Salaires-en-europe-des-joueurs-touches-par-la-crise/1233915

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