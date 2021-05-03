Кокорин приступил к тренировкам в общей группе

Как и сообщал «СЭ», нападающий Александр Кокорин 3 мая вернулся в общую группу «Фиорентины». Пресс-служба клуба опубликовала ролик с тренировки.

Форвард может выйти на поле в заключительных матчах сезона.

? | VIOLABLOG



?? Allenamento in gruppo per Kokorin, sabato arriva la Lazio!



? Dusan Vlahovic ai nostri microfoni#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/2BEWcPb10R — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 3, 2021

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.