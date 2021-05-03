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Кокорин приступил к тренировкам в общей группе

16:06
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина».
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Как и сообщал «СЭ», нападающий Александр Кокорин 3 мая вернулся в общую группу «Фиорентины». Пресс-служба клуба опубликовала ролик с тренировки.

Форвард может выйти на поле в заключительных матчах сезона.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

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