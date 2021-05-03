Кокорин приступил к тренировкам в общей группе
16:06
Как и сообщал «СЭ», нападающий Александр Кокорин 3 мая вернулся в общую группу «Фиорентины». Пресс-служба клуба опубликовала ролик с тренировки.
Форвард может выйти на поле в заключительных матчах сезона.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.
В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.
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