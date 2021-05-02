Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» завтра

11:18
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Александр Кокорин. Фото ФК «Фиорентина»
Теги:

Как стало известно «СЭ», завтра, 3 мая, нападающий Александр Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» и будет готов выйти на поле в заключительных матчах сезона.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

(Максим Алланазаров)

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В КХЛ открылся трансферный рынок. Представляем самые удивительные переходы игроков и тренеров
Тренер сборной Чехии: «Русские — это «Красная машина», их не остановить»
«Вашингтон» задыхается без Овечкина: не смогли ничего забить принципиальному сопернику
ЦСКА потерял Влашича до конца сезона? Хорват расплакался на скамейке из-за травмы колена

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд