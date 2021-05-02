Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» завтра

Как стало известно «СЭ», завтра, 3 мая, нападающий Александр Кокорин вернется в общую группу «Фиорентины» и будет готов выйти на поле в заключительных матчах сезона.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе 2021 года. 30-летний россиянин принял участие в трех матчах в составе итальянской команды и не отличился результативными действиями.

В последний раз футболист появлялся на поле 3 марта в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2), в котором получил травму бедра.

(Максим Алланазаров)