«Милан» не готов платить Доннарумме более 8 млн евро в год

Агент голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола рассказал, что его клиенту поступили выгодные предложения, информирует La Gazzetta dello Sport.

Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2021 года. «Милан» предлагает вратарю продлить соглашение на год с окладом в 8 миллионов евро.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что «Милан» не будет увеличивать свое предложение. В этом сезоне футболист провел 44 матча за «Милан», пропустив 54 гола. 22-летний игрок хочет получать 10 миллионов евро.