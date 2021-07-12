Кокорин приехал на базу «Фиорентины» после отпуска
14:18
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл на базу клуба. Он приехал на тренировку на маленьком автомобиле марки «Smart».
Напомним, что Кокорин вовсе прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска.
Такое решение 30-летнего футболиста связано с его желанием поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы снизить высокую травматичность, наблюдавшуюся в прошлом сезоне.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.
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