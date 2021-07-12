Кокорин приехал на базу «Фиорентины» после отпуска

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл на базу клуба. Он приехал на тренировку на маленьком автомобиле марки «Smart».

Кокорин приехал на базу «Фиорентины» ?



В Италии Саша поскромнее ? pic.twitter.com/hmipOUN417 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 12, 2021

Напомним, что Кокорин вовсе прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска.

Такое решение 30-летнего футболиста связано с его желанием поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы снизить высокую травматичность, наблюдавшуюся в прошлом сезоне.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.