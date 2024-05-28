Ринат Билялетдинов: «Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился мнением о сорвавшимся переходе полузащитника Наира Тикнизяна в «Зенит».

— Мы можем только гадать, пошел бы Наиру на пользу переход в «Зенит» или нет, — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт». — Там действительно возникла проблема с крайними защитниками: ушли Круговой, Сутормин, Фернандес травму получил. С другой стороны, слева у них играет сильный бразилец Сантос. Так что все равно Тикнизяну могла быть уготована роль дублера. Сложная ситуация. Наверняка Наир советовался со старшими, с руководителями «Локомотива», как поступить. Остался в «Локо» — тоже неплохой вариант.

— Говорят, он пошел ва-банк: попросил у «Зенита» такой контракт, чтобы потом ни о чем не жалеть. «Зенит» отказался его покупать.

— Звучит правдоподобно, но только как версия. Что было на самом деле, мы не знаем. Во всяком случае, Тикнизян сохранил уважение болельщиков «Локомотива», не перейдя в «Зенит». Верность клубу — не пустой звук. Хотя в наши времена такое явление встречается нечасто. Все же в «Локомотиве» он вырос, раскрылся, команда тоже борется за высокие места. Зачем куда-то бежать? Тем более туда, где можно оказаться на скамейке.

В сезоне-2023/24 25-летний игрок сборной Армении провел 30 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.