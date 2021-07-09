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Форвард «Фиорентины» Кокорин вернулся во Флоренцию на 10 дней раньше остальных

12:45
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Александр Кокорин. Фото Getty Images
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Как стало известно «СЭ», российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин прибыл во Флоренцию на 10 дней раньше официальной даты выхода команды из отпуска.

Такое решение 30-летнего футболиста связано с его желанием поработать индивидуально над укреплением мышц, чтобы снизить высокую травматичность, наблюдавшуюся в прошлом сезоне.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Россиянин принял участие в 4 матчах команды, проведя на поле в общей сложности 91 минуту и не отличившись результативными действиями. Большую часть второй половины сезона-2020/21 футболист восстанавливался от травмы бедра.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

По информации «СЭ», на форварда претендуют несколько клубов из России и Ближнего Востока.

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Вячеслав Короткин все материалы автора

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