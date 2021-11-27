Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Эмполи»
Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч 14-го тура чемпионата Италии против «Эмполи».
23 ноября 30-летний россиянин вернулся к тренировкам в общей группе.
CONVOCATI ?— ACF Fiorentina (@acffiorentina) November 26, 2021
I viola per #EmpoliFiorentina ??
Powered by #Tomkettires#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/JLj1rlOt7J
Кокорин не выходил на поле с 3 октября — тогда он сыграл 14 минут в матче против «Наполи» (1:2). В этом сезоне россиянин выходил на поле в трех матчах, отыграв в общей сложности 27 минут.
Матч «Эмполи» — «Фиорентина» пройдет сегодня, 27 ноября и начнется в 17:00 мск.
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