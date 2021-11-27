Шевченко о работе тренером: «Надеюсь, испытаю те же чувства, что и Моуринью»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился первыми впечатлениями от работы клубным тренером.
«Мы верим в проект, верим в своим силы. Только с положительным настроем сможем выбраться из этой ситуации. Меня очень поразили наши болельщики — во время матча с «Ромой» был дождь, но они поддерживали нас всю игру. Это наш козырь.
Я согласен с Моуринью: нужно действительно быть сумасшедшим, чтобы работать тренером. Это сложное давление, но одновременно и очаровывающее. Я только в начале своего пути, а у Жозе за плечами несколько финалов Лиги чемпионов. Надеюсь, испытаю те же чувства, что и он», — приводит слова Шевченко Il Secolo XIX.
7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.
В первом матче Шевченко «Дженоа» уступил «Роме» со счетом 0:2.
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