Шевченко о работе тренером: «Надеюсь, испытаю те же чувства, что и Моуринью»

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился первыми впечатлениями от работы клубным тренером.

«Мы верим в проект, верим в своим силы. Только с положительным настроем сможем выбраться из этой ситуации. Меня очень поразили наши болельщики — во время матча с «Ромой» был дождь, но они поддерживали нас всю игру. Это наш козырь.

Я согласен с Моуринью: нужно действительно быть сумасшедшим, чтобы работать тренером. Это сложное давление, но одновременно и очаровывающее. Я только в начале своего пути, а у Жозе за плечами несколько финалов Лиги чемпионов. Надеюсь, испытаю те же чувства, что и он», — приводит слова Шевченко Il Secolo XIX.

7 ноября генуэзский клуб объявил о назначении Шевченко на пост главного тренера. Контракт со специалистом рассчитан до 2024 года.

В первом матче Шевченко «Дженоа» уступил «Роме» со счетом 0:2.