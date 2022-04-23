Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч чемпионата Италии

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин включен в заявку команды на матч 34-го тура итальянской серии А с «Салернитаной», информирует пресс-служба «фиалок».

В нынешнем сезоне 31-летний Кокорин принял участие в семи матчах «Фиорентины» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Матч «Салернитана» — «Фиорентина» пройдет в воскресенье, 24 апреля (начало — 13:30 мск).