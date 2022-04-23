Де Шильо согласился на снижение зарплаты по новому контракту с «Ювентусом»

«Ювентус» в ближайшее время продлит контракт с защитником Маттиа Де Шильо, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Игрок согласился пойти на понижение зарплаты. Теперь он будет получать 2 миллиона евро в год (без учета бонусов), хотя его нынешняя зарплата составляет 3 миллиона. Срок нового договора будет рассчитан до 2025 года.

В сезоне-2021/22 Де Шильо забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи в 27 матчах за «Ювентус». Нынешний контракт 29-летнего защитника действует до конца июня 2022 года.