Кокорин отдал голевую передачу в матче против молодежки «Фиорентины»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поучаствовал в разгроме молодежной команды флорентийцев — 8:1.

В одном из эпизодов 32-летний россиянин отдал голевую передачу на сербского форварда «фиалок» Луку Йовича.

Ранее Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в кипрском «Арисе». Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.