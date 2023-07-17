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Кокорин отдал голевую передачу в матче против молодежки «Фиорентины»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поучаствовал в разгроме молодежной команды флорентийцев — 8:1.

В одном из эпизодов 32-летний россиянин отдал голевую передачу на сербского форварда «фиалок» Луку Йовича.

Ранее Кокорин вернулся в расположение «Фиорентины». Прошлый сезон форвард провел на правах аренды в кипрском «Арисе». Контракт игрока с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Александр Кокорин
Футбол
ФК Фиорентина
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