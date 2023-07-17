Онана подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

Голкипер «Интера» Андре Онана перейдет в «Манчестер Юнайтед», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка между клубами уже согласована. Официальное объявление о переходе ожидается на этой неделе. 27-летний камерунец подпишет контракт до 2028 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2022/23 Онана провел 41 матч во всех турнирах, пропустил 36 мячей и 19 раз отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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