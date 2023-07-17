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Сегодня, 09:45

Рейндерс во вторник подпишет контракт с «Миланом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник АЗ Тиджани Рейндерс в ближайшее время станет игроком «Милана», утверждает Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний голландец в понедельник прилетит в Милан. На вторник у него назначено медицинское обследование, сразу после которого он должен подписать контракт с «россонери».

Рейндерс выступает за АЗ с 2017 года. В прошедшем сезоне он провел 54 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Милан
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