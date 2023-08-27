Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Лечче»
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не попал в стартовый состав команды на матч 2-го тура серии А с «Лечче». Футболист начнет встречу на скамейке запасных.
Игра команд состоится сегодня, 27 августа. Начало — в 19.30 мск.
32-летний россиянин пока ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне. В прошлом сезоне он играл на правах аренды за «Арис», где забил 13 голов и сделал 6 голевых передач в 30 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|2
|2
|0
|0
|6-1
|6
|
2
|Верона
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
3
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
6
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Ювентус
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
8
|Лечче
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
10
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
11
|Салернитана
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Рома
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
14
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Лацио
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Сассуоло
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Дженоа
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
19
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
20
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.08
|19:30
|
Фрозиноне – Аталанта
|2 : 1
|26.08
|19:30
|
Монца – Эмполи
|2 : 0
|26.08
|21:45
|
Милан – Торино
|4 : 1
|26.08
|21:45
|
Верона – Рома
|2 : 1
|27.08
|19:30
|
Фиорентина – Лечче
|- : -
|27.08
|19:30
|
Ювентус – Болонья
|- : -
|27.08
|21:45
|
Лацио – Дженоа
|- : -
|27.08
|21:45
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|28.08
|19:30
|
Салернитана – Удинезе
|- : -
|28.08
|21:45
|
Кальяри – Интер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Антонио Кандрева
Салернитана
|2
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|2
|П
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|
|
Марко Арнаутович
Интер
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|2
|0
|2
|
|
Алекс Сандру
Ювентус
|1
|0
|1
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