«Ювентус» сыграл вничью с «Болоньей» в матче серии А

«Ювентус» и «Болонья» сыграли вничью в матче 2-го тура чемпионата Италии-2023/24 — 1:1.

У туринцев забил Душан Влахович на 80-й минуте, у красно-синих — Льюис Фергюсон (24-я).

«Ювентус» набрал 4 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице серии А. «Болонья» находится на 14-й строчке (1 балл).