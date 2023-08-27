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Сегодня, 18:30

«Ювентус» — «Болонья»: прямая трансляция матча серии А

Матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Болонья» начнется в 19.30 мск 27 августа
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Фото Reuters

27 августа, в воскресенье, «Ювентус» дома примет «Болонью» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоится на «Альянц Стэдиум», начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Болонья» будет показана на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19:25 по московскому времени.

«Ювентус» в первом туре чемпионата Италии обыграл «Удинезе» на выезде со счетом 3:0. «Болонья» на своем проиграла «Милану». Встреча на стадионе «Ренато Даль'Ара» завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».

Команды играли друг с другом в последний раз в апреле 2023 года. «Болонья» в матче 32-тура серии А сыграла вничью с «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Футбол
ФК Болонья
ФК Ювентус
Серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Фиорентина» — «Лечче»: прямая трансляция матча серии А

Кокорин остался в запасе «Фиорентины» на матч с «Лечче»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 2 2 0 0 6-1 6
2
 Верона 2 2 0 0 3-1 6
3
 Наполи 1 1 0 0 3-1 3
4
 Интер 1 1 0 0 2-0 3
5
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-4 3
6
 Фиорентина 1 1 0 0 4-1 3
7
 Ювентус 1 1 0 0 3-0 3
8
 Лечче 1 1 0 0 2-1 3
9
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
10
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
11
 Салернитана 1 0 1 0 2-2 1
12
 Кальяри 1 0 1 0 0-0 1
13
 Рома 2 0 1 1 3-4 1
14
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
15
 Лацио 1 0 0 1 1-2 0
16
 Болонья 1 0 0 1 0-2 0
17
 Сассуоло 1 0 0 1 0-2 0
18
 Дженоа 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
20
 Удинезе 1 0 0 1 0-3 0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.08 19:30
Фрозиноне – Аталанта
 2 : 1
26.08 19:30
Монца – Эмполи
 2 : 0
26.08 21:45
Милан – Торино
 4 : 1
26.08 21:45
Верона – Рома
 2 : 1
27.08 19:30
Фиорентина – Лечче
 - : -
27.08 19:30
Ювентус – Болонья
 - : -
27.08 21:45
Лацио – Дженоа
 - : -
27.08 21:45
Наполи – Сассуоло
 - : -
28.08 19:30
Салернитана – Удинезе
 - : -
28.08 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
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Г
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Салернитана

 2
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 2
П
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Интер

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 2 0 2
Алекс Сандру

Алекс Сандру

Ювентус

 1 0 1
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