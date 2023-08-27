27 августа, в воскресенье, «Ювентус» дома примет «Болонью» в матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча состоится на «Альянц Стэдиум», начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Болонья» будет показана на телеканале «Матч Футбол 1», а также на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 19:25 по московскому времени.

«Ювентус» в первом туре чемпионата Италии обыграл «Удинезе» на выезде со счетом 3:0. «Болонья» на своем проиграла «Милану». Встреча на стадионе «Ренато Даль'Ара» завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».

Команды играли друг с другом в последний раз в апреле 2023 года. «Болонья» в матче 32-тура серии А сыграла вничью с «Ювентусом». Встреча завершилась со счетом 1:1.