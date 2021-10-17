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Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Венецией»

Кокорин не вошел в заявку «Фиорентины» на матч серии А с «Венецией»
19:49
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«Фиорентина» опубликовала состав команды на матч 8-го тура серии А с «Венецией».

В заявке не оказалось российского нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что футболист пропустил тренировку из-за мышечной усталости.

Матч «Венеция» — «Фиорентина» состоится завтра, 18 октября. Начало — в 21.45 (мск).

Отметим, Кокорин должен успеть восстановиться к матчу серии А с «Кальяри», который состоится 24 октября.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Барселона
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П1

29%

1.53

ТБ 2.5

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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  • fell

    И почему я не удивлён....

    17.10.2021

  • shpasic

    Кокорин устал)) :rofl::rofl::rofl:

    17.10.2021

  • Платошкин Андрей

    Вот это правильное решение тренерского штабаа. А то понимаешь выпускал его на целых 7-8 минут. Да как он смел Сашку выпускать на поле?? У человека мышечная усталость!!! Сашке бы отдохнуть на Карибах, Мальдивах или еще где. Ну и пивка бы ему немного попить. Водку он не пьет, мы знаем!!

    17.10.2021