Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Венецией»
«Фиорентина» опубликовала состав команды на матч 8-го тура серии А с «Венецией».
В заявке не оказалось российского нападающего Александра Кокорина. Ранее сообщалось, что футболист пропустил тренировку из-за мышечной усталости.
Матч «Венеция» — «Фиорентина» состоится завтра, 18 октября. Начало — в 21.45 (мск).
Отметим, Кокорин должен успеть восстановиться к матчу серии А с «Кальяри», который состоится 24 октября.
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fell
И почему я не удивлён....
17.10.2021
shpasic
Кокорин устал)) :rofl::rofl::rofl:
17.10.2021
Платошкин Андрей
Вот это правильное решение тренерского штабаа. А то понимаешь выпускал его на целых 7-8 минут. Да как он смел Сашку выпускать на поле?? У человека мышечная усталость!!! Сашке бы отдохнуть на Карибах, Мальдивах или еще где. Ну и пивка бы ему немного попить. Водку он не пьет, мы знаем!!
17.10.2021