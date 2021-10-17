17 октября в Турине «Ювентус» примет «Рому» в матче 8-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альянц Стадиум». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Онлайн-трансляция матча «Ювентус» — «Рома» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

«Ювентус» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Ранее в 7-м туре чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри выиграла у «Торино» (1:0).

«Рома» располагается на 4-й строчке с 15 баллами. В 7-м туре римляне победили «Эмполи» (2:0).