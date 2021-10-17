«Ювентус» — «Рома»: смотреть прямую трансляцию матча серии А
17 октября в Турине «Ювентус» примет «Рому» в матче 8-го тура чемпионата Италии на стадионе «Альянц Стадиум». Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Онлайн-трансляция матча «Ювентус» — «Рома» будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
«Ювентус» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице серии А. Ранее в 7-м туре чемпионата Италии команда Массимилиано Аллегри выиграла у «Торино» (1:0).
«Рома» располагается на 4-й строчке с 15 баллами. В 7-м туре римляне победили «Эмполи» (2:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю