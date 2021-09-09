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Кокорин: «Когда я делаю небольшие ошибки, люди говорят об этом, как будто они являются большой проблемой»

12:38
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих поступках в России.

«В России мне очень сложно, потому что даже когда я делаю небольшие ошибки, люди говорят об этом, как будто они являются большой проблемой. Может быть, я делаю то, что считаю правильным для меня, но люди, которые следят за мной, думают, что это неправильно. Конечно, прежде чем что-либо делать, я должен подумать о том, что я делаю. Я был бы человеком, как и все остальные, но когда ты профессиональный футболист, иногда ты начинаешь становиться очень известным, и тебе нужно тщательно думать о том, что ты делаешь», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

6 сентября 2019 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения из ИК в городе Алексеевка Белогородской области по УДО.

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Сергей Разин все материалы автора

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  • Dmitry Shevchenko

    За ум взялся. Прям не узнаю Сашку. Ну ничего, в России тебя мож и не любят, а вот в Монако с дружэ Павликом тебя примут с удовольствием, пока бабло есть.

    09.09.2021

  • Юрий Волков

    верно, Сашок! подумаешь стулом человеку по башке дал... так, мелкая ошибка)))

    09.09.2021