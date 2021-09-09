Кокорин: «Когда я делаю небольшие ошибки, люди говорят об этом, как будто они являются большой проблемой»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин рассказал о своих поступках в России.

«В России мне очень сложно, потому что даже когда я делаю небольшие ошибки, люди говорят об этом, как будто они являются большой проблемой. Может быть, я делаю то, что считаю правильным для меня, но люди, которые следят за мной, думают, что это неправильно. Конечно, прежде чем что-либо делать, я должен подумать о том, что я делаю. Я был бы человеком, как и все остальные, но когда ты профессиональный футболист, иногда ты начинаешь становиться очень известным, и тебе нужно тщательно думать о том, что ты делаешь», — приводит слова Кокорина официальный сайт «Фиорентины».

8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

6 сентября 2019 года Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об условно-досрочном освобождении. 19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения из ИК в городе Алексеевка Белогородской области по УДО.