Кокорин пока не знает, когда сможет выйти на поле в составе «Фиорентины»

Российской нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин, который 30 марта вернулся к тренировкам с командой, рассказал о самочувствии.

«Я рад, что смог вернуться к тренировкам. Теперь с нетерпением жду возможности выйти в официальном матче и помочь команде. Мне пришлось побывать в Риме и пройти определенные процедуры. Нужно проделать еще некоторую работу. Очень жду момента, когда смогу снова помогать своим партнерам», — приводит слова Кокорина пресс-служба клуба.

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Ritorna ad allenarsi a Firenze il calciatore russo ??.

Le sue parole dal Centro Sportivo viola.#ForzaViola ? #Fiorentina pic.twitter.com/0dsDwUFuCr — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 30, 2021

По информации СМИ, россиянин точно не сможет принять участия в матче 29-го тура с «Дженоа» 3 апреля, но может быть готов выйти на поле 11 апреля против «Аталанты».

С 19 марта он проходил в Риме курс лечения травмы мышцы, которая обострилась у футболиста 3 марта в матче 25-го тура серии А с «Ромой» (1:2). В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду.