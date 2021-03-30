Спортивный суд Италии не присудил «Торино» техническое поражение в матче с «Лацио»

Спортивный суд Италии 30 марта отклонил апелляцию футбольного клуба «Лацио» и отказался присуждать техническое поражение «Торино» за неявку на выездной матч 25-го тура серии А с римской командой, сообщает официальный сайте Федерации футбола Италии.

Встреча должна была пройти 2 марта в Риме, однако футболисты «Торино» не явились на игру из-за запрета властей Турина, связанного со вспышкой коронавируса в составе «гранатовых».

Руководство итальянского футбола ранее постановило провести матч в другую дату, однако представители «Лацио» подали протест на это решение, добиваясь присуждения «Торино» технического поражения. Теперь, согласно вердикту суда, матч должен быть сыгран. Новая дата матча будет объявлена позднее.