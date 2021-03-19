Форвард «Фиорентины» Кокорин отправился на лечение в Рим
Как стало известно «СЭ», российский форвард Александр Кокорин покинул расположение «Фиорентины» и в данный момент проходит курс лечения в римской клинике «Вилла Стюрт».
Футболист, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги.Точные сроки возвращения Кокорина в строй пока неизвестны, но нападающий вряд ли сможет помочь своей команде в трех ближайших турах серии А.
В 28-м туре серии А флорентийцы сыграют 21 марта дома с «Миланом», в 29-м, уже после паузы на сборные, — в гостях 3 апреля с «Дженоа», в 30-м дома 11 апреля — с «Аталантой».
В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий. Игрок заключил контракт с «Фиорентиной» 26 января 2021 года. Ранее форвард выступал за «Спартак».
(Вячеслав Короткин)
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