Форвард «Фиорентины» Кокорин отправился на лечение в Рим

Как стало известно «СЭ», российский форвард Александр Кокорин покинул расположение «Фиорентины» и в данный момент проходит курс лечения в римской клинике «Вилла Стюрт».

Футболист, которому сегодня, 19 марта, исполнилось 30 лет, усугубил старую травму ноги.Точные сроки возвращения Кокорина в строй пока неизвестны, но нападающий вряд ли сможет помочь своей команде в трех ближайших турах серии А.

В 28-м туре серии А флорентийцы сыграют 21 марта дома с «Миланом», в 29-м, уже после паузы на сборные, — в гостях 3 апреля с «Дженоа», в 30-м дома 11 апреля — с «Аталантой».

В текущем сезоне Кокорин провел три матча за итальянскую команду и не показал результативных действий. Игрок заключил контракт с «Фиорентиной» 26 января 2021 года. Ранее форвард выступал за «Спартак».

(Вячеслав Короткин)