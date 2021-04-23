Клубы серии А могут подать в суд на Аньелли

Клубы серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, сообщает, La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Аньелли был одним из членов комиссии, которая согласовывала вступление инвестиционного фонда CVC Capital Partners в партнерство с лигой. Стоимость соглашения составила бы 1,2 миллиарда евро, но сделка была сорвана, поскольку, как сообщается, Аньелли отказался от проекта. Из-за потенциальной потери более миллиарда евро клубы серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса».