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Клубы серии А могут подать в суд на Аньелли

13:25
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Клубы серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли, сообщает, La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, Аньелли был одним из членов комиссии, которая согласовывала вступление инвестиционного фонда CVC Capital Partners в партнерство с лигой. Стоимость соглашения составила бы 1,2 миллиарда евро, но сделка была сорвана, поскольку, как сообщается, Аньелли отказался от проекта. Из-за потенциальной потери более миллиарда евро клубы серии А могут подать в суд на президента «Ювентуса».

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