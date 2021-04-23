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Дибала: «Трудно выбрать между Месси и Роналду»

13:43
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о результатах форварда Криштиану Роналду в этом сезоне.

«Мы с Роналду близки к тому, чтобы забить 100 голов за «Ювентус». Мне не хватает одного, ему — трех голов. Он всегда стремится к победе, даже на тренировках. Если он проигрывает, то на какое-то время закрывается.

Были слухи о возможно переходе Месси в «Ювентус», но мы понимали, что такое может быть. Трудно выбрать между Месси и Криштиану», — сказал Дибала во время стрима на Twitch.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает этим летом. Сообщалось, что аргентинец может продолжить карьеру в «Юве». 23 апреля в СМИ писали, что Роналду готов продолжить карьеру в «МЮ».

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