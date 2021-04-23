Фонсека подвел итоги ничейного матча «Ромы» с «Аталантой»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги ничейного матча с «Аталантой» в серии А. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Тяжело играть с такими командами. В решающий момент мы допускали ошибки. Мы не выиграли, но показали хорошую игру против отличной команды. «Аталанта» выиграла 9 из 10 предыдущих игр серии А. Мы показали характер. Я не видел, чтобы кто-нибудь в матче с «Аталантой» доминировал в плане владения мячом», — цитирует Фонсеку DAZN.

«Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии с 65 очками в 32 матчах, опережая «Ювентус» по дополнительным показателям. «Рома» идет на седьмой строчке с 55 очками в 32 встречах.