Клопп назвал Ибрагимовича одним из лучших футболистов в истории

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Златан, что за игрок! Я видел, как он боролся после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Ибрагимович любит исключительные моменты.

Он один из лучших игроков в истории футбола. Он извлекает из своего тела все до последней капли", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Klopp on Ibrahimovic: «Zlatan, what a player! I saw him fighting back after his injury. He came on in the last game and scored immediately. He's a man for exceptional moments. He's one of the best players ever in this game. He gets every last bit out of his body.» — James Pearce (@JamesPearceLFC) September 14, 2021

Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.