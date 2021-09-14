Клопп назвал Ибрагимовича одним из лучших футболистов в истории
15:13
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.
«Златан, что за игрок! Я видел, как он боролся после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Ибрагимович любит исключительные моменты.
Он один из лучших игроков в истории футбола. Он извлекает из своего тела все до последней капли", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.
Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.
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