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Клопп назвал Ибрагимовича одним из лучших футболистов в истории

15:13
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о нападающем «Милана» Златане Ибрагимовиче.

«Златан, что за игрок! Я видел, как он боролся после травмы. Он вышел и забил в первой же игре. Ибрагимович любит исключительные моменты.

Он один из лучших игроков в истории футбола. Он извлекает из своего тела все до последней капли", — приводит слова Клоппа журналист Джеймс Пирс в Twitter.

Ибрагимович забил гол в матче 3-го тура чемпионата Италии против «Лацио». Это был его первый выход на поле с 9 мая, когда он получил травму, из-за которой пропустил Евро-2020 и стартовые туры чемпионата Италии.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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