«Кальяри» объявил об увольнении главного тренера

«Кальяри» 14 сентября объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера клуба Леонардо Семпличи.

При этом в клубе пока продолжат работать его помощники — Андреа Консуми, Юрий Фаббрицци Россано Касони и Алессио Рубичини.

Семпличи возглавил «Кальяри» в феврале. В трех стартовых турах нового сезона серии А команда не набрала ни одного очка.

Напомним, что ранее в этот же день тренер Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Вероны».