«Кальяри» объявил об увольнении главного тренера
15:54
«Кальяри» 14 сентября объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера клуба Леонардо Семпличи.
При этом в клубе пока продолжат работать его помощники — Андреа Консуми, Юрий Фаббрицци Россано Касони и Алессио Рубичини.
Семпличи возглавил «Кальяри» в феврале. В трех стартовых турах нового сезона серии А команда не набрала ни одного очка.
Напомним, что ранее в этот же день тренер Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Вероны».
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