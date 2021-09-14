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«Кальяри» объявил об увольнении главного тренера

15:54
Леонардо Семпличи. Фото Instagram
Леонардо Семпличи. Фото Instagram
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«Кальяри» 14 сентября объявил на официальном сайте об увольнении главного тренера клуба Леонардо Семпличи.

При этом в клубе пока продолжат работать его помощники — Андреа Консуми, Юрий Фаббрицци Россано Касони и Алессио Рубичини.

Семпличи возглавил «Кальяри» в феврале. В трех стартовых турах нового сезона серии А команда не набрала ни одного очка.

Напомним, что ранее в этот же день тренер Эусебио Ди Франческо покинул пост главного тренера «Вероны».

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Иван Шитик все материалы автора

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