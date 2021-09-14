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«Интер» представил третий комплект формы на сезон-2021/22

14:35
«Интер» представил третий комплект формы. Фото ФК «Интер»
«Интер» представил третий комплект формы. Фото ФК «Интер»
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«Интер» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Форма выполнена в черном цвете. На футболку нанесены разноцветные полосы.

«Третий комплект вдохновлен ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью клуба со дня его основания.

Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации», — отмечает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне «Интер» набрал семь очков после трех туров чемпионата Италии.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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