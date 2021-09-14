«Интер» представил третий комплект формы на сезон-2021/22
14:35
«Интер» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.
Форма выполнена в черном цвете. На футболку нанесены разноцветные полосы.
«Третий комплект вдохновлен ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью клуба со дня его основания.
Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации», — отмечает пресс-служба клуба.
В текущем сезоне «Интер» набрал семь очков после трех туров чемпионата Италии.
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