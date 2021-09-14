«Интер» представил третий комплект формы на сезон-2021/22.

Форма выполнена в черном цвете. На футболку нанесены разноцветные полосы.

«Третий комплект вдохновлен ценностями инклюзивности и равенства, которые были частью клуба со дня его основания.

Яркие цвета на форме символизируют принятие разнообразия и устранение всех форм дискриминации», — отмечает пресс-служба клуба.

? | THIRD KIT



Brothers and Sisters of the World ??



? https://t.co/fWyRhX2DSl pic.twitter.com/hCm6JbFzCp — Inter ??? (@Inter) September 14, 2021

В текущем сезоне «Интер» набрал семь очков после трех туров чемпионата Италии.