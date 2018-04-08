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Клаудио Раньери: "Говорят, что я возглавлю сборную Италии, но у меня контракт с "Нантом"

8 апреля 2018, 14:32

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери заявил, что не намерен уходить из клуба в сборную Италии. Его кандидатура называется в числе претендентов на должность. Основным кандидатом СМИ называют главного тренера "Зенита" Роберто Манчини.

- У меня контракт с "Нантом", - цитирует AS Раньери . - В прессе говорят, что я возглавлю сборную Италии. Но я останусь в "Нанте" в следующем сезоне, потому что у меня двухлетний контракт.

После отставки Джампьеро Вентуры исполняющим обязанности главного тренера сборной является Луиджи Ди Бьяджо.

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