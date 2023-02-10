Кураньи: «Денис Черышев в «Арисе» — это хорошая идея»
Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о российском полузащитнике «Венеции» Денисе Черышеве.
«Ты можешь отлично работать, но время берет свое. С возрастом тебе становится тяжелее, затем ты переходишь в другой чемпионат. Это вполне нормальное явление в футболе. Может быть Черышеву стоит перейти в «Арис». Это хорошая идея», — приводит слова Кураньи Sport24.
В текущем сезоне 32-летний россиянин провел за «Венецию» 10 матчей в серии Б, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Источник: Sport24
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|
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|
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|21
|5
|6
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|25-41
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|
17
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|4
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|
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|14
|
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|22:45
|
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|
Эмполи – Специя
|- : -
|11.02
|20:00
|
Лечче – Рома
|- : -
|11.02
|22:45
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Лацио – Аталанта
|- : -
|12.02
|14:30
|
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|12.02
|17:00
|
Болонья – Монца
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|
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