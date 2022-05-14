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Кьеллини ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси». 37-летний футболист уже начал переговоры с командой из МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.

Американский клуб предлагает Кьеллини соглашение, рассчитанное до декабря 2023 года.

После финала Кубка Италии против «Интера» (2:4) капитан «старой синьоры» объявил, что не продолжит выступления за клуб в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что на Кьеллини также претендует «Интер Майами». Кроме того, защитник может перейти на неигровую должность в «Ювентусе», если решит завершить карьеру футболиста.

Джорджо Кьеллини
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
ФК Ювентус
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
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 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
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 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
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 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
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 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
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Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

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