Кьеллини ведет переговоры с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини получил предложение от «Лос-Анджелес Гэлакси». 37-летний футболист уже начал переговоры с командой из МЛС, сообщает инсайдер Николо Скира.

Американский клуб предлагает Кьеллини соглашение, рассчитанное до декабря 2023 года.

После финала Кубка Италии против «Интера» (2:4) капитан «старой синьоры» объявил, что не продолжит выступления за клуб в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что на Кьеллини также претендует «Интер Майами». Кроме того, защитник может перейти на неигровую должность в «Ювентусе», если решит завершить карьеру футболиста.