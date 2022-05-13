«Ювентус» представил новую домашнюю форму на следующий сезон

Пресс-служба «Ювентуса» анонсировала новую домашнюю форму на сезон-2022/2023 чемпионата Италии.

Стадион «Альянц» стал вдохновением для нового домашнего комплекта, созданного командой и adidas Football. Впервые туринцы сыграют в ней 16 мая в матче с «Лацио»

В частности, комплект использует культовые цвета — черный и белый. Также форма включает в себя инновационную графику, которая берет свою треугольную форму от той же геометрической фигуры, которая является неотъемлемой частью архитектурной структуры стадиона.

Форма «Ювентуса». ФК «Ювентус»

В этом сезоне серии А «Ювентус» в 36 матчах набрал 69 очков и занимает четвертое место.