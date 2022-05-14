«Рома» близка к продлению контракта с Дзаньоло

Руководство «Ромы» хочет, чтобы полузащитник Николо Дзаньоло остался в команде.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, римляне хотят предложить долгосрочный контракт хавбеку. Сам футболист хочет получать не менее 4 миллионов евро в год.

Если с игроком не удастся подписать новый контракт, «Рома» отпустит его за 50 миллионов евро. В Дзаньоло заинтересованы «МЮ», «Милан» и «Ювентус».