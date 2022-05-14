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Сегодня, 09:03

«Рома» близка к продлению контракта с Дзаньоло

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Руководство «Ромы» хочет, чтобы полузащитник Николо Дзаньоло остался в команде.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, римляне хотят предложить долгосрочный контракт хавбеку. Сам футболист хочет получать не менее 4 миллионов евро в год.

Если с игроком не удастся подписать новый контракт, «Рома» отпустит его за 50 миллионов евро. В Дзаньоло заинтересованы «МЮ», «Милан» и «Ювентус».

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. В этом сезоне он провел за команду 25 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами.

Футбол
ФК Рома
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 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
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 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
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 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
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 Рома 36 17 8 11 55-42 59
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 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
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 Верона 36 14 10 12 62-55 52
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 Торино 36 12 11 13 45-38 47
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 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
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 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
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16.05 21:45
Ювентус – Лацио
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 19
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 27 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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