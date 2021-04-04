Кьеллини оценил игру «Ювентуса» в матче с «Торино»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о ничейном результате в матче 29-го тура серии А с «Торино» (2:2).

«Мы допустили несколько ошибок, которые нельзя повторять на таком уровне. Очень жаль, что так вышло, но потом мы смогли вернуться в игру и создать несколько моментов. Мы должны быть единым целым. В нынешней ситуации глупо говорить о чемпионстве. Нужно работать изо дня в день, от матча к матчу», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.

После 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. 7 апреля команда сыграет с «Наполи» и начнется — в 19.45 (мск).