Кьеллини оценил игру «Ювентуса» в матче с «Торино»
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказался о ничейном результате в матче 29-го тура серии А с «Торино» (2:2).
«Мы допустили несколько ошибок, которые нельзя повторять на таком уровне. Очень жаль, что так вышло, но потом мы смогли вернуться в игру и создать несколько моментов. Мы должны быть единым целым. В нынешней ситуации глупо говорить о чемпионстве. Нужно работать изо дня в день, от матча к матчу», — цитирует Кьеллини Sky Sport Italia.
После 29 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков. 7 апреля команда сыграет с «Наполи» и начнется — в 19.45 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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